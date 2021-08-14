Etimesgut Belediyesi'nden Sel Bölgesine İş Makinesi ve Personel Desteği

Belediyenin iş makineleri kamu kurumlarının koordinesinde ilçenin çamur ve balçık ve hafriyattan temizlenmesi için görev yapacak.

Etimesgut Belediyesi daha önce de deprem ve orman yangınlarından etkilenen bölgelere gıda, giyim, iş makinesi desteği sağlayarak dayanışma örneği sergilemişti.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, sel, deprem, yangın gibi doğal afetlerde birlik, beraberlik ve dayanışmanın çok önemliği olduğunun altını çizerek, belediye olarak sel bölgesine iş makinesi desteği sağladıklarını söyledi. Demirel, "Orman yangınlarının ardından Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi bizlere büyük üzüntü yaşattı. Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim. Rabbim ülkemizi her türlü felaketlerden korusun" dedi.