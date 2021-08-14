14 Ağu 2021 - 16:13- Dünya G: 14 Ağu 2021 - 16:14

Taliban, Logar’ı da Aldı! Taliban, Son 8 Günde 15 Vilayet Merkezini Ele Geçirdi

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Afganistan'da hızla ilerleyen Taliban, Logar vilayetini alarak başkent Kabil ile arasındaki mesafeyi 80 kilometreye düşürdü. Taliban, kuzeydeki Mezar-ı Şerif'e de farklı yönlerden ağır saldırı başlattı.
Taliban, Logar’ı da Aldı! Taliban, Son 8 Günde 15 Vilayet Merkezini Ele Geçirdi mask
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ABD'nin Afganistan'daki askerlerini çekmeye başlamasının ardından hızla ilerlemeye başlayan Taliban ile başkent Kabil arasındaki mesafe 80 kilometreye düştü.

Taliban'ın başkent Kabil'e sınır olan Logar vilayetini de tamamen kontrol altına aldığı açıklandı. Taliban, son 8 günde 15 vilayet merkezini ele geçirdi.
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14 Ağu 2021 - 16:13 - Dünya

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