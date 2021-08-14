Almanya, Türkiye’yi ‘Yüksek Riskli’ Buldu! İşte Yüksek Riskli Bölgeler...

Alman Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) bugün güncellediği listesine Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Karadağ, Kenya, Vietnam ve Fransa'nın denizaşırı bölgeleri dahil oldu.

Almanya'nın salgın hastalıklarla mücadelen sorumlu kurumu RKI'nın vakalardaki yüksek artışı gerekçe gösterdiği güncellemesi neticesinde 'yüksek riskli' ülkelerden seyahat edecek olanlardan koronavirüs aşılarını tamamlamış değiller veya hastalığı atlattıklarını belgeleyemezler ise Almanya'ya girişleri sonrası 10 gün karantinada kalmaları istenecek. Bu kişiler negatif test göstermeleri durumunda 10 yerine beş gün karantinada kalabilecek.

Kurumun sitesinde yer alan açıklamada Türkiye için güncellemeyle bağlantılı değişikliklerin 17 Ağustos Salı itibarıyla uygulunacağı bilgisi yer aldı. Türkiye'den bu tarihten itibaren Almanya'ya seyahat edecek olan yolcuların, aşı durumu veya test sonuçlarına bakılmaksızın, dijital kayıt formu ibraz etmeleri de talep ediliyor.