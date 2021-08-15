15 Ağu 2021 - 22:40- Spor G: 15 Ağu 2021 - 22:41

Süper Lig’de erken veda

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Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

Süper Lig’de erken veda mask
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Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Şenol Can, 24 Mart 2021'de Kasımpaşa'da futbol takımının başına geçmişti. Mavi-Beyazlı takımın başında 10 maça çıkan 38 yaşındaki teknik adam 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

15 Ağu 2021 - 22:40 - Spor

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