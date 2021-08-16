16 Ağu 2021 - 11:25- Belediyeler G: 16 Ağu 2021 - 11:26

Keçiören’e 2 Yılda 50 Yeni Park İnşa Edildi! Atıl Alanlar Parka Dönüşüyor

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Keçiören Belediyesi ilçeyi yaşam tercihinde ilk sırlara taşımak için park ve yeşil alan oluşturma çalışmalarına devam ediyor.

Keçiören’e 2 Yılda 50 Yeni Park İnşa Edildi! Atıl Alanlar Parka Dönüşüyor mask
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Son iki yılda Keçiören’e 50 yeni park inşa ederek ilçedeki park sayısını 530’a çıkardıklarını belirten Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Park cenneti Keçiören’e yeni park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Mevcut parklarımızı da baştan sona yeniliyoruz. Şuana kadar 240 adet parkımızı revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Her bir parkımızda yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları ve dinlenme alanlarının bulunmasına özen gösteriyoruz.” dedi.

Son iki yılda 50 yeni parkın inşa edildiği Keçiören’de şuanda 10 yeni parkın yapımına ise devam ediliyor. 530 parkın bulunduğu ilçede 240 park ise son iki yılda baştan sona yenilendi.

ATIL ALANLAR PARKA DÖNÜŞÜYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçede atıl halde bulunan metruk alanların hukuki çerçevede park ve yeşil alana dönüştürüldüğünü ve böylece mahallelerin daha huzurlu olduğunu vurgulayarak, “Keçiören’in parkları artık daha bakımlı ve daha huzurlu. Parklarımızı gece geç saatlere kadar insanlarımızın huzurla dinlenebildiği, çocuklarımızın keyifle vakit geçirebildiği birer cennet parçası haline getirdik. Parklarımızın tamamında yeşil alan oluşturmak için ağaçlandırma seferberliğimizi de sürdürüyoruz. Sadece çocuk oyun alanlarının bulunduğu en küçük parklarımızda dahi yeşil alan oluşturmak için yenileme ve alan oluşturma çalışması yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. ​
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16 Ağu 2021 - 11:25 - Belediyeler

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