16 Ağu 2021 - 11:33- Belediyeler G: 16 Ağu 2021 - 11:34

Keçiören Belediyesi Ekiplerinden Bozkurt’ta Hummalı Çalışma

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaraların sarılması için Kastamonu Bozkurt’a gönderilen 7 adet iş makinasının çalışmalarına devam ettiğini, temiz içme suyu ihtiyacının karşılanması için sevk edilen bir tır dolusu suyun ise dağıtımının yapıldığını söyledi.
Keçiören Belediyesi Ekiplerinden Bozkurt’ta Hummalı Çalışma mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kastamonu Bozkurt’ta devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte kentte selin izlerini silmek için yürütülen müşterek temizlik ve onarım çalışmalarına katılan Keçiören Belediyesi ekipleri üç gündür yoğun bir mesai harcıyor.

HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ​

Selin getirdiği birikintilerin temizlenmesi ve bozulan yolların onarılmasında görevli personel ve iş makinelerinin aralıksız çalıştığını söyleyen Başkan Altınok, “Büyük bir sel felaketinin ardından geride kalan büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Yaşanan can kayıpları bizleri ve milletimizi derinden üzdü. Kayıp vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına katılan her bir kahramanımıza rabbim güç kuvvet versin. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Keçiören Belediyesi olarak sel bölgelerimize ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti vermeye devam edeceğiz.” dedi. ​
# Bozkurt’ta Hummalı Çalışma, Keçiören Belediyesi Ekipleri, keçiören belediyesi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kastamonu Bozkurt’ta devam eden arama kurtarma çalışmaları, Keçiören Belediyesi ekipleri üç gündür yoğun mesai harcıyor

16 Ağu 2021 - 11:33 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar'dan Bir Yardım Eli de Kastamonu'ya! Bozkurt İlçesine Mobil Aşevi ve İş Makineleri Sevk Edildi mask
Pursaklar'dan Bir Yardım Eli de Kastamonu'ya! Bozkurt İlçesine Mobil Aşevi ve İş Makineleri Sevk Edildi
Keçiören’e 2 Yılda 50 Yeni Park İnşa Edildi! Atıl Alanlar Parka Dönüşüyor mask
Keçiören’e 2 Yılda 50 Yeni Park İnşa Edildi! Atıl Alanlar Parka Dönüşüyor
Yenimahalle'nin Şampiyonlarından Başkan Yaşar'a Ziyaret mask
Yenimahalle'nin Şampiyonlarından Başkan Yaşar'a Ziyaret
Türkiye Basketbol Ligi’nde Mamak’tan Potaya 13 Takviye mask
Türkiye Basketbol Ligi’nde Mamak’tan Potaya 13 Takviye
Sincan Belediyesi Destek Ekipleri Kastamonu’da Çalışmalara Başladı! mask
Sincan Belediyesi Destek Ekipleri Kastamonu’da Çalışmalara Başladı!
Başkan Demirbaş İlçede Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi! mask
Başkan Demirbaş İlçede Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi!
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status