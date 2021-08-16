16 Ağu 2021 - 17:07- Dünya

Afganistan’da Yüz Binlerce Kişi Türk Vizesine Başvurdu!

Afganistan'da Taliban'ın öngörülenden çok daha hızlı ilerlemesi ve tüm kentleri kontrol altına alması, halk arasında paniğe neden olurken, binlerce kişi, özellikle de eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetinde çalışanlar olası infaz edilme korkusu ve endişesiyle ülkeden kaçmaya çalışıyor.