16 Ağu 2021 - 17:07- Dünya G: 16 Ağu 2021 - 17:08

Afganistan’da Yüz Binlerce Kişi Türk Vizesine Başvurdu!

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Afganistan'da Taliban'ın öngörülenden çok daha hızlı ilerlemesi ve tüm kentleri kontrol altına alması, halk arasında paniğe neden olurken, binlerce kişi, özellikle de eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetinde çalışanlar olası infaz edilme korkusu ve endişesiyle ülkeden kaçmaya çalışıyor.
Afganistan’da Yüz Binlerce Kişi Türk Vizesine Başvurdu! mask
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Kabil'deki pasaport bürosunun önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar daha sonra vize alıp farklı ülkelere gidebilmenin mücadelesini veriyor.

Ancak yeni müracaat edenlere, pasaportlarını en erken bir ay sonra alabilecekleri cevabı veriliyor.

Pasaportu olanlar ise vize alabilmek için yabancı ülkelerin büyükelçiliklerine akın ediyor.

ABD ve Batılı birçok ülke Kabil'deki büyükelçiliklerini kapatırken Afganistan'da sınırlı sayıda ülkenin konsolosluk bölümü aktif hizmet veriyor.

Seyahat acenteleri sınırlı sayıda ülkeye vize konusunda yardımcı olurken bu ülkelerin bazılarının vize fiyatları 10 katından fazla artmış durumda.
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16 Ağu 2021 - 17:07 - Dünya

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