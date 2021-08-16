Afganistan’da Yüz Binlerce Kişi Türk Vizesine Başvurdu!

Kabil'deki pasaport bürosunun önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar daha sonra vize alıp farklı ülkelere gidebilmenin mücadelesini veriyor.
Ancak yeni müracaat edenlere, pasaportlarını en erken bir ay sonra alabilecekleri cevabı veriliyor.
Pasaportu olanlar ise vize alabilmek için yabancı ülkelerin büyükelçiliklerine akın ediyor.
ABD ve Batılı birçok ülke Kabil'deki büyükelçiliklerini kapatırken Afganistan'da sınırlı sayıda ülkenin konsolosluk bölümü aktif hizmet veriyor.
Seyahat acenteleri sınırlı sayıda ülkeye vize konusunda yardımcı olurken bu ülkelerin bazılarının vize fiyatları 10 katından fazla artmış durumda.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.