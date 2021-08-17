ABD’den Türkiye’ye ‘Seyahat’ Uyarısı! ABD Dışişleri Bakanlığı: Seviye 4, Seyahat Etmeyin!

CDC, Türkiye'yi "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği Seviye 4 olan "yüksek risk" grubu ülkeler arasına ekledi. Dışişleri Bakanlığı da bu gelişmeye paralel olarak vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Türkiye'ye seyahat tavsiyesi ile ilgili "Seviye 4: Seyahat etmeyin" uyarısı yayımlandı.

Bakanlığın açıklamasında, "Bazı bölgelerde riskin arttığı" kaydedildi.