Mamak’ın Kırsal Mahallelerine Doğalgaz Atağı

Mamak Belediyesi’nde alınan meclis kararı ve Başkent Doğalgaz A.Ş ile yapılan protokol kapsamında, gerçekleştirilen çalışmalar mahalle sakinleri tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Yapılan ve yapılacak olan doğal gaz çalışmaları hakkında mahalle muhtarlarına bilgilendirmeyi ise Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş yaptı.
Önemli katkılar sağlayacak
Temiz ve konforlu bir yatırım olan doğalgazın, Mamak’ın kırsal mahallelerinin gelişimine de önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaşam kalitesini yükseltmek, hava kirliliğini ortadan kaldırmak, daha yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.