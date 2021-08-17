Mamak’ın Kırsal Mahallelerine Doğalgaz Atağı

Mamak Belediyesi’nde alınan meclis kararı ve Başkent Doğalgaz A.Ş ile yapılan protokol kapsamında, gerçekleştirilen çalışmalar mahalle sakinleri tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Yapılan ve yapılacak olan doğal gaz çalışmaları hakkında mahalle muhtarlarına bilgilendirmeyi ise Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş yaptı.

Önemli katkılar sağlayacak

Temiz ve konforlu bir yatırım olan doğalgazın, Mamak’ın kırsal mahallelerinin gelişimine de önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaşam kalitesini yükseltmek, hava kirliliğini ortadan kaldırmak, daha yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.