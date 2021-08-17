17 Ağu 2021 - 13:45- Dünya G: 17 Ağu 2021 - 13:46

Ünlü Afgan Sinemacı Karimi, Kabil'den Çıkışına Yardımcı Olan Türkiye'ye Teşekkür Etti

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Sosyal medyadan yardım çağırısı yapan ünlü Afgan kadın sinemacı Sahraa Karimi dakikalar önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kurtulduğunu ve Afganistan dışına çıktığını aktardı, ayrıca kendisine yardımcı olan Türkiye, Ukrayna ve Slovakya'ya teşekkür etti.
Ünlü Afgan Sinemacı Karimi, Kabil'den Çıkışına Yardımcı Olan Türkiye'ye Teşekkür Etti mask
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Karimi, 'Sağ ve güvendeyim' derken, kurtulması için devreye giren Türk hükümeti ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığına ve Slovak Film ve TV akademisine teşekkür etti. Karimi "Hep birlikte Kabil'den çıkmama yardımcı oldular ve diğer 11 insanı daha kurtardılar" dedi.
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17 Ağu 2021 - 13:45 - Dünya

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