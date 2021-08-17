Karimi, 'Sağ ve güvendeyim' derken, kurtulması için devreye giren Türk hükümeti ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığına ve Slovak Film ve TV akademisine teşekkür etti. Karimi "Hep birlikte Kabil'den çıkmama yardımcı oldular ve diğer 11 insanı daha kurtardılar" dedi.
17 Ağu 2021 - 13:45- Dünya Güncelleme: 17 Ağu 2021 - 13:46
Ünlü Afgan Sinemacı Karimi, Kabil'den Çıkışına Yardımcı Olan Türkiye'ye Teşekkür Etti
Sosyal medyadan yardım çağırısı yapan ünlü Afgan kadın sinemacı Sahraa Karimi dakikalar önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kurtulduğunu ve Afganistan dışına çıktığını aktardı, ayrıca kendisine yardımcı olan Türkiye, Ukrayna ve Slovakya'ya teşekkür etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.