Ünlü Afgan Sinemacı Karimi, Kabil'den Çıkışına Yardımcı Olan Türkiye'ye Teşekkür Etti

Karimi, 'Sağ ve güvendeyim' derken, kurtulması için devreye giren Türk hükümeti ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığına ve Slovak Film ve TV akademisine teşekkür etti. Karimi "Hep birlikte Kabil'den çıkmama yardımcı oldular ve diğer 11 insanı daha kurtardılar" dedi.