Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Afganistan’da Diyalogumuz Tüm Taraflarla Sürüyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile Ürdün'de ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısında konuştu.
Çavuşoğlu Ürdün'ün başkenti Amman'da yaptığı açıklamada tüm taraflarla diyaloğa geçtiklerini belirterek, "Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık. Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bu arada Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı kardeşim Ayman Safadi ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını da paylaşan Bakan Çavuşoğlu, "Bölgemizin istikrarı bakımından büyük önem taşıyan kardeş Ürdün'le işbirliğimizi her alanda güçlendiriyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.