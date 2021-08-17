17 Ağu 2021 - 15:52- Dünya G: 17 Ağu 2021 - 15:53

Facebook, Taliban’la İlgili İçerikleri Yasakladı! İşte Detaylar...

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Sosyal paylaşım platformu Facebook, terör örgütü olarak kabul ettği Taliban'a ait hesaplar ile Taliban’a destek veren içerikleri yasakladığını açıkladı.
Facebook, Taliban’la İlgili İçerikleri Yasakladı! İşte Detaylar... mask
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Facebook sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamasında, Taliban'ın ABD kanunlarına göre terör örgütü olarak kabul edildiğini ve riskli örgütler politikaları uyarınca şirket hizmetlerinden yararlanmasının yasaklandığını belirtti.

Sözcü, Taliban'a, temsilcilerine ait veya onun adına açılan hesapların kapatılacağı ve grubu öven içerik ve paylaşımlarının kaldırılacağını ifade etti.
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17 Ağu 2021 - 15:52 - Dünya

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