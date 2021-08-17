Facebook, Taliban’la İlgili İçerikleri Yasakladı! İşte Detaylar...

Facebook sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamasında, Taliban'ın ABD kanunlarına göre terör örgütü olarak kabul edildiğini ve riskli örgütler politikaları uyarınca şirket hizmetlerinden yararlanmasının yasaklandığını belirtti.

Sözcü, Taliban'a, temsilcilerine ait veya onun adına açılan hesapların kapatılacağı ve grubu öven içerik ve paylaşımlarının kaldırılacağını ifade etti.