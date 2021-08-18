18 Ağu 2021 - 11:06- Belediyeler G: 18 Ağu 2021 - 11:07

Kandazoğlu'ndan Başkan Yaşar'a Teşekkür Ziyareti

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Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (AASKF) Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen genel kurulunda güven tazeleyen Murat Kandazoğlu, yönetimi ile birlikte Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti.
Kandazoğlu'ndan Başkan Yaşar'a Teşekkür Ziyareti mask
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Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı ve AASKF Başkan Yardımcısı Erhan Aras'ın da bulunduğu ziyarette, desteklerinden dolayı Başkan Yaşar'a teşekkür eden Kandazoğlu, "Her zaman amatör sporun öneminden bahsedip destek verdiniz, yanımızda oldunuz” diyerek başkan Yaşar’a plaket takdim etti.

Ankara sporuna katkınız büyük

Yenimahalle Belediyesi olarak amatör sporun yanındayız diyen Başkan Yaşar, “Bugüne kadar amatör kulüplere destek olduk ve destek olmaya da devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden beri spor konusunda elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Yerel yönetimler olarak herkes bölgesindeki amatör sporculara elinden geldiğince destek verirse, hem gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmuş oluruz hem de sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlamış oluruz. Ankara sporuna katkınız büyük,görevinizde başarılarınızın devamını diliyorum. Allah utandırmasın" dedi.

Yakın zamanda futbol turnuvası yapmayı planladıklarını da dile getiren Kandazoğlu, Yaşar’ı turnuvaya davet etti.

# AASKF’dan Yenimahalle’ye çıkarma, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar

18 Ağu 2021 - 11:06 - Belediyeler

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