18 Ağu 2021 - 11:22- Belediyeler G: 18 Ağu 2021 - 11:23

ATO Başkanı Baran’dan Milli Eğitim Bakanı Özer’e Hayırlı Olsun Ziyareti

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ATO Başkanı Baran, ziyaretteki konuşmasına, Bakan Özer’in Öğretim Üyeliği ve Bakan Yardımcılığı görevlerinde sergilediği başarılı çalışmalarını Bakanlığı sürecinde de sürdüreceğine olan inancını dile getirerek başladı.
ATO Başkanı Baran’dan Milli Eğitim Bakanı Özer’e Hayırlı Olsun Ziyareti mask
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Fehmi Şendil, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan Prof. Dr. Mahmut Özer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı “81 İlde 81 Meslek Lisesi İş birliği Protokolü” kapsamında meslek liselerinin gelişimi için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Baran, bu kapsamda ATO’nun hamiliğini üstlendiği Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni Özer ile Bakan Yardımcılığı döneminde ziyaret ettiklerini hatırlattı.

TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından Liselere Giriş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçlarında meslek liselerinin kontenjan doluluk oranlarının arttığını kaydeden Baran, “Bakanlığımız ile reel sektör olarak yaptığımız ortak çalışma meslek liselerimizi yüzde 96 kontenjan oranına ulaştırdı” diye konuştu.

Baran, mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunu milli mesele olarak gören ve büyük bir inançla çalışma yürüten Bakan Özer’in “Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi-Türkiye’nin Mesleki Eğitim ile İmtihanı” isimli kitabıyla kaynak niteliği taşıyacak bir çalışma ortaya koyduğunu vurguladı. Baran, “Mesleki eğitimin mevcut durumunu, temel sorunlarını, istihdamla ilişkisini en iyi bilen bilim adamı olarak Bakanlığınız sürecinde mesleki eğitimin en parlak dönemini yaşayacağına ve buralarda yetişen gençlerimizin ülkemizin üretim gücü olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

-YÜZ YÜZE EĞİTİM MEMNUNİYETİ-

Ziyarette ATO Meclis Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda TÜKİD Başkanı Şendil de, Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin kırtasiye sektörünün iş hacimlerinde yüzde 50 düzeyinde bir gerileme oluşturduğunu belirterek, Bakan Özer’in yüz yüze eğitimin başlayacağına ilişkin açıklamalarından kırtasiye sektörü olarak duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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18 Ağu 2021 - 11:22 - Belediyeler

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