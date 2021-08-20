20 Ağu 2021 - 11:34- Teknoloji G: 20 Ağu 2021 - 11:35

Okula Dönüş fırsatları Teknosa’da! İşte Okula Dönüş İndirimli Fiyatlar ve Modeller

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Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, 20-31 Ağustos tarihlerinde geçerli “Okula Dönüş” kampanyasında öğrenciler için notebooktan tablete, akıllı telefondan aksesuarlara farklı ürün gruplarında avantajlı fırsatlar sunuyor.
Okula Dönüş fırsatları Teknosa’da! İşte Okula Dönüş İndirimli Fiyatlar ve Modeller mask
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Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, mağazalarında ve teknosa.com’da başlattığı “Okula Dönüş” kampanyası ile öğrencilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik ürünleri avantajlı indirimler, tüketici kredisi ve kredi kartına peşin fiyatına taksit gibi farklı ödeme seçenekleri ile sunuyor. 20-31 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında öğrencilerin eğitimlerine destek olacak tüm notebook modellerinin yanında Preo sırt çantası, Preo kablosuz mouse ve mousepad hediye ediliyor.

Seçili notebook modellerinde de Microsoft Office programı hediyesi ile birlikte Apple Macbook, Ipad ve Imac modellerinde yüzde 10 indirim fırsatı sunuluyor. Ayrıca Teknosacell’e gelen teknoloji severlere, TCL 4G sim kart destekli tablet 1.799 TL yerine 999 TL’den satılıyor.

Eğlenceyi, sosyalleşmeyi ve eğitimi bir arada sunan teknolojilerin adresi Teknosa, akıllı telefonda Oppo A74 modelini tercih eden gençlere, telefonun yanında 159,9 TL değerinde Preo powerbank hediye ederken, Samsung A12 akıllı telefonu da 2.799 TL’den satışa sunuyor. Huawei watch tercih edenlere de 369 TL değerinde Huawei baskül hediyesi mevcut.  

Aksesuar ürünlerinde de farklı seçenekler var. Tüm pc ve monitör alımlarında Logitech ve Logitech G marka mouse ve klavyelerde; tüm akıllı telefon alımlarında ise Preo kılıf, Preo selfie çubuğu ve 1 yıllık panda mobil security ürününde yüzde 30 indirim imkanı tüketicileri bekliyor. Kampanya kapsamında seçili LG TV’lerin yanında LG Xboom bluetooh hoparlör hediyesi de hem büyükleri hem gençleri sevindirecek cazip seçenekler arasında yer alıyor. 

Okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç listesinde öne çıkan ütü, tost, çay ve kahve makinelerinde de yüzde 45’e, kişisel bakım ürünlerinde ise yüzde 35’e varan indirimler mevcut. Torbasız, şarjlı ve robot süpürgelerde de kaçırılmayacak fırsatlar var. Mi Mop Pro, 27-31 Ağustos tarihleri arasında yanında 249 TL değerindeki Mi Body 2 baskül hediyesiyle birlikte sunuluyor.

# teknosa, okul dönüş kampanyası, indirimli ürünler, teknolojik ürünler, bilgisayar kampanyaları

20 Ağu 2021 - 11:34 - Teknoloji

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