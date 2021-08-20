Sincan Belediyesi Çözüm Merkezi 7/24 İş Başında

Talep ve ihtiyaçlara anında karşılık veren Çözüm Merkezi, 2021 yılında toplam 98 bin 187 çağrıya cevap vererek çözüme kavuşturdu. Aynı dönemde merkeze gelen toplam başvuru sayısı ise 46 bin 401 olarak gerçekleşti.

Birbirinden değerli projeleri hayata geçirerek Sincan’ın marka değerini yükselten Sincan Belediyesi, vatandaşın talep ve önerilerine çok önem veriyor. Hizmette kaliteyi arttırmak, vatandaşın taleplerine hızlı çözümler üretmek amacıyla kurulan Çözüm Merkezi altyapısını güçlendirerek çalışmaya devam ediyor.

Çözüm Merkezi sadece telefonla ulaşılabilen bir sistem değil. Vatandaşların istek ve taleplerinin koordineli bir şekilde toplanıp, hizmetin bütüncül bir şekilde aksamadan icra edilmesi için uygulamaya konulan, tüm iletişim kanallarını akıllı olarak yöneten bir sistem. Sistem sayesinde vatandaşın talep ve şikayetleri en kısa sürede sonuca ulaştırılıyor. Bu sayede belediye birimleri arasındaki koordinasyon da en etkili şekilde sağlanıyor. Tüm iletişim kanallarını takip eden ulakBEL sistemi yani çözüm merkezi; Cimer, Mavi Masa, Web Sayfası, Telefon, Faks, Whatsapp, e Mail, Mobil Uygulama, Twıtter, Facebook gibi iletişim kanallarıyla da entegre çalışıyor.

8 Ayda 98 Bin 187 Çağrı Cevaplandı

Çözüm Merkezi’ne telefonla ulaşmak isteyenleri ise 10 kişilik ekip karşılıyor. Telefon ile şikâyet ve taleplerini iletmek isteyenlerin 444 4 762‘yi aramaları yeterli. Çözüm Merkezine gelen talepler ilgili Müdürlüklere bildiriliyor. Müdürlüklerden gelen cevap doğrultusunda vatandaşlar en kısa sürede bilgilendiriliyor. 2021 yılında vatandaşlardan gelen toplam 98 bin 187 çağrı cevaplandırıldı. Ayrıca 46 bin 401 başvuru oluşturuldu.

Çözüm Merkezi’ne sorular genellikle çevre düzenlenmesi, kentsel dönüşüm çalışmaları, temizlik işleri, emlak hizmetleri, yol çalışmaları, altyapı çalışmaları, sokak hayvanları, belediye bünyesinde yürütülen projelere yönelik geliyor.

Ayrıca Sincan Belediyesi’nin yetki ve müdahalesi dışında, diğer kurumlara yönelik de talep ve şikayetler geliyor. Bu noktada vatandaşlar bilgilendirilerek ilgili kurumlara yönlendiriliyor.