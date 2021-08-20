20 Ağu 2021 - 22:12- Kültür - Sanat G: 20 Ağu 2021 - 22:13

Ankara'da Yazın eğlenceli ritmi Gordion’da

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ANKARA’DA 150'den fazla mağazası ile hizmet veren Gordion Alışveriş Merkezi, yazın en güzel günlerini birbirinden güzel konserler ile kutluyor. Gordion'da düzenlenen yaz konserleri ziyaretçilerine unutulmaz yaz akşamları yaşatıyor.
Ankara'da Yazın eğlenceli ritmi Gordion’da mask
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Yazın eğlenceli ritmi Gordion’da. ANKARA’DA 150'den fazla mağazası ile hizmet veren Gordion Alışveriş Merkezi, yazın en güzel günlerini birbirinden güzel konserler ile kutluyor. Gordion'da düzenlenen yaz konserleri ziyaretçilerine unutulmaz yaz akşamları yaşatıyor.

Saat 19.00’da sevilen grupların konserleri sürüyor. 

Konser Programı:

20 Ağustos             Terry Jorrys & Coverangers

21 Ağustos             Sütlü Kakao

25 Ağustos             Cengiz Kaçan

28 Ağustos              Fresh!
# gordion avm, Gordion Alışveriş Merkezi

20 Ağu 2021 - 22:12 - Kültür - Sanat

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