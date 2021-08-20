Ankara'da Yazın eğlenceli ritmi Gordion’da

Yazın eğlenceli ritmi Gordion’da. ANKARA’DA 150'den fazla mağazası ile hizmet veren Gordion Alışveriş Merkezi, yazın en güzel günlerini birbirinden güzel konserler ile kutluyor. Gordion'da düzenlenen yaz konserleri ziyaretçilerine unutulmaz yaz akşamları yaşatıyor.
Saat 19.00’da sevilen grupların konserleri sürüyor.
Konser Programı:
20 Ağustos Terry Jorrys & Coverangers
21 Ağustos Sütlü Kakao
25 Ağustos Cengiz Kaçan
28 Ağustos Fresh!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.