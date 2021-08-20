20 Ağu 2021 - 22:12- Kültür - Sanat

Ankara'da Yazın eğlenceli ritmi Gordion’da

ANKARA’DA 150'den fazla mağazası ile hizmet veren Gordion Alışveriş Merkezi, yazın en güzel günlerini birbirinden güzel konserler ile kutluyor. Gordion'da düzenlenen yaz konserleri ziyaretçilerine unutulmaz yaz akşamları yaşatıyor.