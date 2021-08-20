Nallıhan'da Kaybolan Vatandaşı AKUT Buldu

AKUT Arama Kurtarma Derneğinin Ankara ekibi, Nallıhan ilçesi Saçak mevkisinde 19 Ağustos’ta kaybolduğu bildirilen 90 yaşındaki vatandaşı sağ salim bularak ailesine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre Ankara’nın Nallıhan İlçesi Saçak mevkisi sakinlerinden 90 yaşındaki anne A.G., civar köylerden birinde yaşayan kızına gitmek için 19 Ağustos’ta sabah namazında evden çıktı. Tüm aramalara rağmen kendisinden haber alamayan ailesi, 20 Ağustos sabahı AKUT Ankara ekibini arayarak ihbarda bulundu. İhbarın alınmasının ardından kısa bir süre sonra AKUT Ankara ekibinden 3 gönüllü bölgeye doğru yola çıktı. 2 saat sonra saat 9.15’te Saçak’a varan AKUT ekibi, kayıp vatandaşın ailesinden ve jandarmadan gerekli bilgileri aldıktan sonra arama çalışmalarına başladı. Gerek araçla gerekse yaya olarak bölgede bulunan 3 vadi ve menfezler üzerinde aramalarını yoğunlaştıran AKUT gönüllüleri, saat 11.00 civarında menfezlerden birinde kayıp şahsı yorgun ve bitkin bir halde buldu. Vatandaşın kızını görmekte ısrar etmesi üzerine 112 sağlık ekipleri ve jandarmayla görüşen AKUT gönüllüleri, vatandaşı araçla kızının yaşadığı köye ulaştırdı. Anne ve kızın saatler sonraki buluşması herkesi duygulandırdı. Bu kısa buluşmanın ardından vatandaş, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.