21 Ağu 2021 - 14:59- Asayiş G: 21 Ağu 2021 - 15:02

Irak’ın Kuzeyinde Metina'da 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

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TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak’ın Kuzeyinde Metina'da 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! mask
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Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak’ın kuzeyindeki Metina’da saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güçlü, Kararlı, Muktedir!

TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz!
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21 Ağu 2021 - 14:59 - Asayiş

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