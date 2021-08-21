Irak’ın Kuzeyinde Metina'da 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak’ın kuzeyindeki Metina’da saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güçlü, Kararlı, Muktedir!

TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz!