Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21'de Gözler Çağatay İHA'daydı

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21'de, Coşkunöz Holding bünyesinde yer alan İHA üreticisi UAVERA da milli imkânlarla tasarlanan Çağatay İHA’yı sergiledi.

Çağatay İHA, IDEF’21 fuarının açılışından son güne kadar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. UAVERA standını Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş ve heyeti, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Madat Guliyev, Özbekistan Cumhuriyeti heyeti, Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanlığı heyeti, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ve heyeti, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile birçok firma yetkilisi ziyaret etti. Savunma sanayiine merak duyduğu için fuara gelen katılımcıların da Çağatay İHA’ya ilgisi yoğun oldu. Ziyaretçiler, fuar süresince İHA’nın özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Coşkunöz Holding desteği ile UAVERA tarafından üretilen Çağatay İHA, Türkiye’de dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA ve hedef İHA pazarında, pazar lideri ve teknoloji geliştiricisi olmak için yola çıktı.

Yerli ve milli İHA ve uçuş kontrol sistemleri geliştirmeyi amaçlayan UAVERA’nın Çağatay İnsansız Hava Aracı CGT50, kendi kulvarında belirgin özellikleriyle öne çıkıyor. Piste ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış yapabilen bu İHA’lar, daha sonra benzinli motorunu devreye alarak görevlerini gerçekleştirebiliyor. Yerli yazılım ve kontrolcüler ile donatılmış olan İHA’lar zorlu hava koşullarında ve tam otonom olarak görev yapabiliyor.

Bulut altı İHA sınıfında yer alan Çağatay İHA, 6 saate kadar havada kalma ve 150 kilometreye kadar olan iletişim menzili ile sınıfında lider konumda. Çağatay İHA, 2021 yılında eklenen uydudan kontrol, hisset kaçın, çarpışma önleyici ve sürü kabiliyetleri sayesinde bu liderliğini pekiştiriyor. Şu an için ayda 3 sistem ve 6 uçak ile alt bileşenlerini üretebilecek kapasiteye sahip UAVERA, sivil kullanıma yönelik ürün ve hizmetler sağlayabilme amacı ile çalışıyor.