23 Ağu 2021 - 10:13- Belediyeler G: 23 Ağu 2021 - 10:14

Ankara'da Kadın Danışma Birimlerine Bir Yenisi daha eklendi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın dostu uygulamalarıyla diğer belediyelere örnek olmayı sürdürüyor.

Ankara'da Kadın Danışma Birimlerine Bir Yenisi daha eklendi mask
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Başkent'tin merkez ve çevre ilçelerinde kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarına devam eden Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü, Kadın Danışma Birimlerinin 7'ncisini Şafaktepe Kadınlar Lokali'nde hizmete açtı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi kadın dostu uygulamalarla Başkent’te yaşayan kadınların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

“Kadın Danışma Birimler”i kurarak tüm kadınların yanında olmayı amaçlayan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü; şiddete uğrayan ya da uğrama riski bulunan kadınlara, hukuksal danışmanlıktan psikolojik desteğe kadar pek çok konuda ücretsiz hizmet veriyor.

TÜM KADINLARA AÇIK BİR BİRİM

Kadın veAile Şube Müdürlüğü; Ayaş, Kahramankazan, Çubuk, Hasanoğlan, Kızılcahamam ve Keçiören'den sonra 7'nci Kadın Danışma Birimini Mamak Şafaktepe’de açarak Başkentli kadınlarla buluşturdu.

Bu birimlerin sayısını her geçen gün artırmayı planladıklarını belirten Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, bu birimlerin ihtiyacı olan tüm kadınlara kapısının açık olduğunu anlattı:

“Pandemi dolayısıyla vatandaşlarımızdan özellikle kadınlarımızdan gelen yoğun talep üzerine Mamak bölgesinde de bir Kadın Danışma Birimi açma ihtiyacı duyduk. Şiddet gören, avukat ihtiyacı olan ve psiko-sosyal destek almak isteyen tüm kadınlarımızı bekliyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜM İLÇELERDE KADINLARA DESTEK OLACAK

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel yönetimlerin aktif rol üstlenmesi gerektiğine vurguyapan  Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi de 3 milyona yakın kadının yaşadığı bu kentte tek bir merkezden kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmeti vermek yerine kentin bütün noktalarında Kadın Danışma Birimleri açarak daha çok kadının daha hızlı başvuruda bulunup cevap alabileceği birimler kurmakta. Ankara'da Mamak bölgesinde daha önce bulunmayan Kadın Danışma Birimi eksikliğini de Şafaktepe’de açarak kapatma ihtiyacı duyduk.”

Ankara'nın merkezinde Keçiören ve Mamak Şafaktepe'den sonra Altındağ'da da Kadın Danışma Birimi açmayı planladıklarını belirten Yılmaz, “Bu bölgedeki kadınlar herhangi bir yere gitmeden uzak bir mekana ulaşmak zorunda kalmadan doğrudan kendi mahallelerinde, kendi yaşadıkları yerde yürüyerek gelip dertlerini anlatabilecekleri, uzmanlarla görüşebilecekleri bir merkeze kavuştular” dedi.

Kadınlara pek çok konuda destek sağlamak amacıyla kurulan Şafaktepe Kadın Danışma Birimi'ne  başvurmak isteyen kadınlar, “(0312) 319 92 96” telefon numarasından randevu alabilecek. 

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın Danışma Birimleri, kadın dostu uygulamaları, adın ve Aile Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Şafaktepe Kadınlar Lokali

23 Ağu 2021 - 10:13 - Belediyeler

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