Tüketici Güven Endeksi Azaldı! TÜİK Tüketici Güven Endeksi Verilerini Açıkladı

Buna göre; tüketici güveni ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azaldı. Temmuz ayında 79,5 olan endeks, Ağustos ayında 78,2'ye geriledi.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi temmuz ayında 57,9 olurken, ağustos ayında yüzde 5,8 oranında artarak 61,3'e yükseldi.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 79,8 iken, ağustos ayında yüzde 1,4 oranında azalarak 78,6'ya düştü.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 83,2'yken, ağustos ayında %9,6 oranında azalarak 75,3'e geriledi.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi temmuz ayında 97,0 olurken, ağustos ayında yüzde 0,7 oranında artarak 97,7'ye çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.