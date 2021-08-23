23 Ağu 2021 - 10:32- Spor G: 23 Ağu 2021 - 10:35

Fenerbahçe'den TFF'ye 250 Milyon Liralık Dava

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Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011'de kendilerine kurulan kumpastan doğan maddi kayıpları tanzim etmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na dava açtığını duyurdu.
Fenerbahçe'den TFF'ye 250 Milyon Liralık Dava mask
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Sosyal medya hesabından Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptıkları açıklamayı duyuran Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: " Kulübümüzün; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz."
# TFF'ye 250 Milyon Liralık Dava, fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu

23 Ağu 2021 - 10:32 - Spor

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