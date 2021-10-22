Gölbaşı'nda Hacılar Kültür Merkezinin Temeli Atıldı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Hacılar Kültür Merkezi temel atma törenini gerçekleştirdi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, söz verdiği prestijli projeleri bir bir hizmete açmaya devam ediyor. Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi’nde yaşayan halkın sosyal iletişimini güçlendirmek, her yaştan mahalle sakinlerinin bir araya gelebilmesine ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, mahalledeki sosyal aktivitelerin duyurulmasına katkı sağlamak amacıyla Hacılar Kültür Merkezi’nin temelini attı.
Toplamda 695m2 kullanım alanına sahip “Hacılar Kültür Merkezi” nin temel atma töreninde konuşan Başkan Ramazan Şimşek “Gölbaşı Belediyemizin imkânları ile yapılan tesisimizde; çok amaçlı spor salonu, çalışma ofisi ile kurs alanı, mutfak, gelin odası, fuaye alanı, veranda, vestiyer, bay/bayan wc ve açık otopark alanı bulunacak. Gölbaşımızın gelişimi için eğitim, sağlık, spor ve alanında yaptığımız hizmetlerden sonra kültür alanında da en önemli yatırımlarımızdan birini hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Gölbaşımıza özgü bir taş olan olan andezit taşını da binanın yapımında kullanılacağız. Böylece yıllarca kullanılabilecek kalıcı bir eser bırakmış olacağız” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.