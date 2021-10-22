22 Eki 2021 - 14:11- Belediyeler G: 22 Eki 2021 - 14:12

Gölbaşı'nda Hacılar Kültür Merkezinin Temeli Atıldı

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Gölbaşı belediye başkanı Ramazan Şimşek’ten temel atma töreni. Hacılar Kültür Merkezi’nin Temel Atma Töreni Gerçekleşti…
Gölbaşı'nda Hacılar Kültür Merkezinin Temeli Atıldı mask
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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Hacılar Kültür Merkezi temel atma törenini gerçekleştirdi. 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, söz verdiği prestijli projeleri bir bir hizmete açmaya devam ediyor. Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi’nde yaşayan halkın sosyal iletişimini güçlendirmek, her yaştan mahalle sakinlerinin bir araya gelebilmesine ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, mahalledeki sosyal aktivitelerin duyurulmasına katkı sağlamak amacıyla Hacılar Kültür Merkezi’nin temelini attı.

Toplamda 695m2 kullanım alanına sahip “Hacılar Kültür Merkezi” nin temel atma töreninde konuşan Başkan Ramazan Şimşek “Gölbaşı Belediyemizin imkânları ile yapılan tesisimizde; çok amaçlı spor salonu, çalışma ofisi ile kurs alanı, mutfak, gelin odası, fuaye alanı, veranda, vestiyer, bay/bayan wc ve açık otopark alanı bulunacak. Gölbaşımızın gelişimi için eğitim, sağlık, spor ve alanında yaptığımız hizmetlerden sonra kültür alanında da en önemli yatırımlarımızdan birini hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Gölbaşımıza özgü bir taş olan olan andezit taşını da binanın yapımında kullanılacağız. Böylece yıllarca kullanılabilecek kalıcı bir eser bırakmış olacağız” açıklamasında bulundu.

22 Eki 2021 - 14:11 - Belediyeler

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