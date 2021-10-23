ABD'de Formula 1 heyecanı! ABD'de Formula 1 hanigi gün, nerede başlıyor?

Formula 1 Dünya yarışı rüzgarı bu kez de ABD'de yaşanıyor. 7 yıldır şampiyonluğu takımlar kategorisinde kimseye bırakmayan Mercedes'in hemen arkasında 36 puan ile Red Bull geliyor.

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan Formula 1 yarışında kıyasıya rekabet eden sürücüler, Amerika Pisti'nde 56 tur yapacak. ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de 5 bin 513 metrelik pistte yapılacak yarışın sıralama turları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de start verecek.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, sezon bitimine 6 yarış kala ilk şampiyonluğu için yarışacak. Rakibi ile arasında 6 puan fark olan

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise sekizinci şampiyonluğu için mücadele edecek.