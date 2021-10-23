ABD'de Formula 1 heyecanı! ABD'de Formula 1 hanigi gün, nerede başlıyor?

Formula 1 Dünya yarışı rüzgarı bu kez de ABD'de yaşanıyor. 7 yıldır şampiyonluğu takımlar kategorisinde kimseye bırakmayan Mercedes'in hemen arkasında 36 puan ile Red Bull geliyor.
Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan Formula 1 yarışında kıyasıya rekabet eden sürücüler, Amerika Pisti'nde 56 tur yapacak. ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de 5 bin 513 metrelik pistte yapılacak yarışın sıralama turları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de start verecek.
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, sezon bitimine 6 yarış kala ilk şampiyonluğu için yarışacak. Rakibi ile arasında 6 puan fark olan
Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise sekizinci şampiyonluğu için mücadele edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.