Masterchef Pelin'in sevgilisi iddiaları ortalığı karıştırdı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef, her bölümüyle nefes kesiyor. Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çekerken, medyaya güzelliğinden dolayı sürekli birileriyle yakıştırma haberleri yansıyor.

Masterchef jürilerinden Danilo Zanna'nın Pelin'e aşık olduğu ve eşinden bu yüzden ayrıldığı haberlerinden sonra şimdi de sevgilisinin ünlü şarkıcı Gökhan Akar olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Akar'ın, Pelin Zaman'la birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına ''Hep en güzelini hak ediyor. Duruşunla ders veriyor. Aslında bizlere bir şeyler öğretiyorsun. Gönüllerde zaten birincisin. Asla pes etme ve kalbinin sesini dinle'' notunu eklediği görüldü. Pelin Zaman ise bu paylaşımın altına S. S. yazarak kendi hikayesine ekledi. Bu paylaşımlardan sonra şarkıcı Gökhan Akar'la Pelin'in sevgili olduğu iddia edildi.