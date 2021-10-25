Ali Koç ve yönetimi istifa edecek mi?

Fenerbahçe’de iş yolunda gitmezken, hem Avrupa kupalarında hem de ligde başarısız sonuçlar alınmasının ardından son Fenerbahçe-Alanyaspor maçının son dakikalarında taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor takımına 2-1 yenilmesi kulüpte bardağı taşırdı. Maçın son dakikalarında taraftarları, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. “Yönetim istifa” sloganları atan Fenerbahçe taraftarı, son Alanya mağlubiyeti ile birlikte isyan etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminin istifa edip etmeyeceği de merak konusu oldu.