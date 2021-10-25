Ali Koç ve yönetimi istifa edecek mi?

Fenerbahçe’de iş yolunda gitmezken, hem Avrupa kupalarında hem de ligde başarısız sonuçlar alınmasının ardından son Fenerbahçe-Alanyaspor maçının son dakikalarında taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.
Fenerbahçe’nin Alanyaspor takımına 2-1 yenilmesi kulüpte bardağı taşırdı. Maçın son dakikalarında taraftarları, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. “Yönetim istifa” sloganları atan Fenerbahçe taraftarı, son Alanya mağlubiyeti ile birlikte isyan etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminin istifa edip etmeyeceği de merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.