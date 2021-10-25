25 Eki 2021 - 11:27- Belediyeler G: 25 Eki 2021 - 11:28

Prof. Dr Adil Ahmetov Mamak’ta

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16.Ankara Kitap Fuarı'nın uluslararası onur konuğu olan Prof. Dr. AdilAhmetov, Mamak Belediyesi Şehitlik Uyanık Kütüphanesi’nde “Amerikan Kızılderilileri”nin Altay Kökenleri” ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi.
Prof. Dr Adil Ahmetov Mamak’ta mask
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Kızılderililer’in  Altay kökenleri mercek altına alındı.16.Ankara Kitap Fuarı'nın uluslararası onur konuğu olan Prof. Dr. AdilAhmetov, Mamak Belediyesi Şehitlik Uyanık Kütüphanesi’nde “Amerikan Kızılderilileri”nin Altay Kökenleri” ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi. Programa Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı AidosKydyrma, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kazakistan ve Rusya Yüksekokul Bilim Akademilerinin üyesi Prof. Dr. AdilAhmetov ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Prof Dr. AdilAhmetov, kitabını katılımcılara hediye etti.

Uyanık Kütüphaneler paylaşım yapılan mekânlar haline geldi

Uyanık Kütüphanelerin, söyleşiler ve etkinliklerle, tecrübe paylaşımları yapılan mekânlar haline de geldiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Bizim hedefimiz sadece binalar yapmak ya da buralara kitapla koymak değil. Bu özel yapılar sizlerle beraber zenginleşiyor, anlam kazanıyor. Her zaman yanınızdayız, bundan sonraki süreçte de kültürel ve sanatsal etkinliklerle yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

25 Eki 2021 - 11:27 - Belediyeler

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