25 Eki 2021 - 11:30- Spor G: 25 Eki 2021 - 11:31

Çankaya’dan dört dörtlük galibiyet

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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı Sesi Görenler liginde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Çankaya, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübünü 4-0 mağlup etti.

Çankaya’dan dört dörtlük galibiyet mask
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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı Sesi Görenler liginde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Çankaya, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübünü 4-0 mağlup etti. 

 Lige ambargo koyan ve üst üste elde ettiği 7 şampiyonlukla zirvenin tek sahibi olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı, ligin 11. haftasında karşılaştığı Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübünü 4-0 mağlup etti. 

 Ligde 10 galibiyet ve 1 yenilgi ile liderliğini sürdüren Çankaya Belediyesi Görme Engeliler Spor Kulübünün son maçına Kahraman Kurbetoğlu damga vurdu. Galibiyetin mimarı olan ve liderliği perçinleyen maçta Kahraman Kurbetoğlu 4 gol birden atarak Çankaya’nın zirvede tek başına yer almasını sağladı. Bu sene tekrar şampiyonluk parolasıyla yoluna emin adımlarla ilerleyen Çankaya Belediyesi, bu galibiyetle şampiyonluğun tek favorisi olduğunu gösterdi. 

 

 

25 Eki 2021 - 11:30 - Spor

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