25 Eki 2021 - 11:30- Spor G: 25 Eki 2021 - 11:31

Mamak hentbolda farklı kazandı

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Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Süper Lig’in 6. haftasında evinde ağırladığı Köyceğiz Belediye Spor’un 37-27 mağlup etti. Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde oynanan maçta Sırrı Kemal Akdamar, 9 golle Yeşil-Beyazlılarda skora en çok katkı veren isim oldu.
Mamak hentbolda farklı kazandı mask
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Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Süper Lig’in 6. haftasında evinde ağırladığı Köyceğiz Belediye Spor’un 37-27 mağlup etti. Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde oynanan maçta Sırrı Kemal Akdamar, 9 golle Yeşil-Beyazlılarda skora en çok katkı veren isim oldu.

 Süper lige adapte olduk

Maça boyunca etkili bir oyun sergilediklerini ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Baş Antrenörü Antrenörü İdris Tan, “Süper lige kısa sürede adapte olmayı başardık. Bunu da oynadığımız maçlara yansıtıyoruz. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi aldığımız galibiyetten dolayı tebrik ediyorum” dedi.

25 Eki 2021 - 11:30 - Spor

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