Mamak hentbolda farklı kazandı

Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Süper Lig’in 6. haftasında evinde ağırladığı Köyceğiz Belediye Spor’un 37-27 mağlup etti. Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde oynanan maçta Sırrı Kemal Akdamar, 9 golle Yeşil-Beyazlılarda skora en çok katkı veren isim oldu.
Süper lige adapte olduk
Maça boyunca etkili bir oyun sergilediklerini ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Baş Antrenörü Antrenörü İdris Tan, “Süper lige kısa sürede adapte olmayı başardık. Bunu da oynadığımız maçlara yansıtıyoruz. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi aldığımız galibiyetten dolayı tebrik ediyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.