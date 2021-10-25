25 Eki 2021 - 11:31- Belediyeler G: 25 Eki 2021 - 11:32

Kıbrıs Kanyonu’nun güzellikleri gün yüzüne çıktı! Kıbrıs Kanyonu Nerede?

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin sosyal medya hesabı üzerinden #Mamakfotoğrafyarışması hashtag ile başlattığı etkinliğe Ankaragücü Spor Kulübü Önceki Dönem Başkanı Fatih Mert, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin ve çok sayıda yarışmacı katıldı. Kıbrıs Kanyonu ve deresinin serin sularında kilometrelerce yürüyen doğa tutkunları, derin sulardaki geçişlerde hem adrenalin yaşadı hem de kanyonun muhteşem görüntüsünü fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.
Kıbrıs Kanyonu’nun güzellikleri gün yüzüne çıktı! Kıbrıs Kanyonu Nerede? mask
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Mamak’ın sınırları içinde bulunan, biyolojik çeşitliliğiyle, çok çeşitli flora ve faunasıyla öne çıkan, birçok canlı türüne ev sahipliği yapan Kıbrıs Kanyonu, doğa fotoğrafçılarını bir araya getirdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin sosyal medya hesabı üzerinden #Mamakfotoğrafyarışması hashtag ile başlattığı etkinliğe Ankaragücü Spor Kulübü Önceki Dönem Başkanı Fatih Mert, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin ve çok sayıda yarışmacı katıldı. Kıbrıs Kanyonu ve deresinin serin sularında kilometrelerce yürüyen doğa tutkunları, derin sulardaki geçişlerde hem adrenalin yaşadı hem de kanyonun muhteşem görüntüsünü fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

 Hem Başkentimize hem de ülkemize tanıtıyoruz

Eşsiz güzelliği, el değmemiş doğası ve kendine özgü endemik bitki çeşitliliği ile Saklı Cenneti Kıbrıs Kanyonu’nda macera ve doğaseverlerle birlikte etkinliklere devam edeceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kıbrıs Kanyonu 3. derece doğal sit alanı ve 1. derece arkeolojik sit alanı olduğu için ilçemiz adına önemli kazanım. Bizler de bu kazanımı düzenlendiğimiz çeşitli organizasyonlarla hem Başkentimize hem de ülkemize tanıtıyoruz. Tarihin ve doğanın buluştuğu, oksijen deposu olan ve sonbaharın güzelliğini yaşamak isteyen tüm doğaseverleri Kıbrıs Kanyonu'nu davet ediyorum” dedi.

25 Eki 2021 - 11:31 - Belediyeler

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