Mamak’ın gençleri bilim olimpiyatlarına hazırlanacak! Son başvuru 5 Kasım

Mamak’ta bilim ekosisteminin canlandırılması, geleceğin mesleklerine ilişkin nitelikli istihdamın artırılması ve yenilikçi ve yüksek katma değerli teknoloji geliştirme ağı kurmak hedefleri doğrultusunda yapılacak olan tüm çalışmaları gerçekleştirmek üzere kurulan Mamak Füzyon, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatına takımlar çıkarmaya hazırlanıyor.

Son başvuru 5 Kasım

Mamak Füzyon, “Bilime Ortak Ol!” sloganı ile ilçedeki genç yetenekleri keşfetmek, ilçenin bilim ekosisteminin canlandırılmak hedefi doğrultusunda, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 9.-10.-11. sınıf lise öğrencileri için Bilim Olimpiyat Takımları başvurusu alacak. Başvurular 5 Kasım Cuma günü son bulacak. Başvuruların esasına dayalı olacak şekilde 20 Kasım Cumartesi günü ise tarama sınavı yapılacak. Aday başvuruları Mamak Belediyesi’nin bir markası olan Mamak Füzyon resmi internet sitesi https://mamakfuzyon.com/#basvuru alınacak. Yapılan sınav sonucunda ise matematik ve fizik branşında oluşturulacak takımlar, Mayıs’ın 2. haftası gerçekleşecek olan Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlanacak.