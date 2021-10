Kılıçdaroğlu'ndan 'tezkere' çıkışı!

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerin Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkeredeki yabancı askerler konusunda MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye göndermelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Herkes Türkiye'nin nereye doğru savruluyor diye bir endişe içerisinde. CHP olduğu sürece hiç kimse endişeye kapılmasın. Temel ve tarihi bir görevimiz var. Kimse endişe etmesin" dedi. "İyi yönetilmediğini biliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki kışın çok ağır geçeceğini de biliyoruz. Bunların hepsini farkındayız. Onlar çözemeyecekler, biz çözeceğiz" diye konuştu.

MHP, SARAYDAN İRADE ALAMIYOR

Gazilerin hukuk mücadelesine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği var. Yaralanıyorsunuz ama gazi sayılmıyorsunuz. Bu kardeşlerimiz örgütlendiler dernekler kurdular. Bize de geldiler söz verdim kanun teklifi hazırlayacağız diye. Diğer partilere de gidin dedik. Gittiler, gezdiler. MHP'ye gittiler söz verildi onlara da. 7 aydır MHP'nin verdiği kanun teklifi bekliyor. Neden bekliyor? Saraydan irade alınmadığı için bekliyor. Saray halen bizim yanımızda diye düşünüyorsunuz saray sizin yanınızda değil, beşli çetenin yanında" dedi.

Sorunu çözmek için gazilere söz veren Kılıçdaroğlu, "Az kaldı geliyor gelmekte olan ve çözeceğiz. İnançla, kararlılıkla çözeceğiz. Bu işin siyaseti mi olur? Parlamentoda milliyetçi geçinenler bunu bilmiyorlar, saraydan emir alacaklar. Ne zamandan beri milliyetçiler birilerinden talimat, emir alır" diye sordu.

"DIŞİŞLERİ, DIŞ POLİTİKALARDA HEP GERİDE BIRAKILDI..."

Büyükelçiler ile ilgili sorunu da dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Memleketi bu hale kim getirdi" diyerek gelen ardı ardına yapılan zamlarla ilgili hükümeti eleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde asgari ücret açlık sınırının altında kaldığını söyledi. AK Parti iktidarında dış politikayı belirlemede Dışişleri Bakanlığı'nın hep geri planda bırakıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Son yaşanan Büyükelçiler olayında Dışişleri Bakanlığı'nın tüm bürokratları bu kazayı atlatmayı başardı. Her şeyi Erdoğan ben bilirim, yaparım diyor, aksini söyleyeni de düşman belliyor" dedi.

BARIŞ VARKEN NEDEN KAVGA?

Torba kanuna alıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Her şeyi ekliyorlar içine 'evet' deyin diyorlar. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine gelin buna oy verin diyorlar. Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Gel bir bilgi verdi. Biz hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz. Barış varken neden kavga? 33 askerimizi şehit edilirken sen ne yaptın? Koşa koşa gittin Putin'in ayağına. O geleceğine sen gittin. Bir de kapıda bekledin, televizyonlarda yayınladı. Böyle bir devlet olur mu" diye sordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkereye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun. Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun" dedi.

BAHÇELİ'YE TEZKERE GÖNDERMESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yabancı askerlerin gelmesine el kaldırdığını belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bahçeli'ye soruyorum. Bu yabancı askerler kim? Bu teskerede yabancı askerler var. Sen yabancı askerler gelsin diye el kaldıracaksın. Söyle bakayım, milliyetçi sen misin, biz miyiz? Vatanseverseniz bu rezilliğe son verin. Çıkarın bunu teskereden. Taliban kuvvetlerini mi getireceksiniz? Kimi çağıracaksınız! Terörü bitirmek için mücadele eden hakkını teslim edelim Türk Silahlı Kuvvetler ve polislerimizdir. Onların başımızın üstünde yeri vardır. Kim bu yabancı güçler? Bunun cevabını ver Bahçeli?"