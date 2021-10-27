Keçiören’de 2 bin 466 adet metruk yapı temizlendi

Keçiören Belediyesi son 2 buçuk yılda kent estetiğini bozan 2 bin 466 adet metruk gecekondu ve binanın yıkımını gerçekleştirdi. Bu çalışmayla ilçedeki birçok noktadaki görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birinin kentin hücrelerini yenileyerek modern görüntüsünü muhafaza etmek olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehir medeniyet demektir. Şehrimizin hücrelerini yenilemek için yasal çerçevede metruk yapı ve gecekonduları yıkıyoruz. Keçiören’i inşa ederken bir yandan tarihimize ve özümüze ait olan değerlerimizi koruyor bir yandan da modern kent anlayışına uygun eserler ortaya koyuyoruz. 1994 yılında başladığımız bu çalışmalarımızla Keçiören’i ‘Gezilip görülmesi gereken yerler’ listesine soktuk.” dedi.

Altınok, metruk yapıların yıkım çalışmalarıyla bu mekânlarda gerçekleştirilen uygun olmayan davranışların da önüne geçildiğini söyledi.​