28 Eki 2021 - 11:33- Belediyeler G: 28 Eki 2021 - 11:34

Çocuklar Cumhuriyet coşkusunu yaşadı

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Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı öncesi dezavantajlı bölgelerde eğitim gören çocuklara bayram tadında eğlence düzenledi.

Çocuklar Cumhuriyet coşkusunu yaşadı mask
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Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı öncesi dezavantajlı bölgelerde eğitim gören çocuklara bayram tadında eğlence düzenledi.  Çankaya Belediyesi kreşlerinde de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Çocuklar farklı etkinliklerle Cumhuriyetin 98. Yaşını kutladı.  

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanan Çankaya Belediyesi, Mohaç ve Akşemsettin İlkokullarında eğitim gören 50 öğrenciye bayram coşkusunu erken yaşattı. Çocuklara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çocuk Sanat Atölyesi çalışması düzenleyen Çankaya Belediyesi, bayram coşkusunu çeşitli hediyelerle taçlandırdı.  

İlçenin dezavantajlı bölgelerinde yaşayan ve eğitim gören çocuklar atölye çalışması kapsamında Cumhuriyet Bayramı Pankartını boyadılar. Cumhuriyet Bayramı Çocuk Sanat Atölyesi çalışmasının sonunda çocuklara Nutuk, Cumhuriyet Şiirleri Kitabı, Cumhuriyet Kutu Oyun Seti ile Hijyen Seti hediye edildi.  

Çankaya Belediyesi Birlik Çankaya Evinin bahçesinde güzel havanın keyfini çıkaran çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.  

Çankaya Belediyesi, Yakup Abdal Mahallesi Mehmet Hikmet Ayberk İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencilerine ve annelerine de Anıtkabir, Etimesgut Hava Müzesi, Sincan Harikalar Diyarını kapsayan bir gezi düzenlendi.  

Öte yandan Çankaya Belediyesi’nin 12 kreşinde de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı. Öğretmenleri ile bayrama hazırlanan çocuklar, söyledikleri şarkılar ve ellerinde bayraklarıyla Cumhuriyetin 98. yaşını kutladı.  

 BİZ EN ÇOK ÇOCUKLARIN BELEDİYESİYİZ  

‘Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz’ sloganıyla çocuklara verdiği değeri gösteren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çocukların mutlu, huzurlu olabilecekleri bir kent ortamı oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyet değerleri ile Atatürk’ün ilkelerine sahip çıkacakları bireyler olmaları için çaba gösteriyoruz” diye konuştu. 

28 Eki 2021 - 11:33 - Belediyeler

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