Şahika Ercümen, dünya rekorunu kırdı

Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen, tek nefes ile paletsiz dalışta, 100 metre dalarak yeni Cmas Dünya Rekorunu kırdı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorinde dalış yapan Milli sporcu Şahika Ercümen, tek nefeste 100 metreye dalarak dünya rekorunu kırdı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için
Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında dalış yapan Ercümen, 100 metrede dünya rekoru kırdıktan sonra, denizin içinde Atatürk ve Türk Bayrağı açıldı. Milli Sporcu Şahika Ercümen, sosyal medya hesabı üzerinden, "Başardık! Tek nefes ile paletsiz değişken ağırlık 100 metre! Yeni Cmas Dünya Rekoru" mesajını paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.