28 Eki 2021 - 11:58- Spor G: 28 Eki 2021 - 11:59

Şahika Ercümen, dünya rekorunu kırdı

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Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen, tek nefes ile paletsiz dalışta, 100 metre dalarak yeni Cmas Dünya Rekorunu kırdı.
Şahika Ercümen, dünya rekorunu kırdı mask
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Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen, tek nefes ile paletsiz dalışta, 100 metre dalarak yeni Cmas Dünya Rekorunu kırdı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorinde dalış yapan Milli sporcu Şahika Ercümen, tek nefeste 100 metreye dalarak dünya rekorunu kırdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için
Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında dalış yapan Ercümen, 100 metrede dünya rekoru kırdıktan sonra, denizin içinde Atatürk ve Türk Bayrağı açıldı. Milli Sporcu Şahika Ercümen, sosyal medya hesabı üzerinden, "Başardık! Tek nefes ile paletsiz değişken ağırlık 100 metre! Yeni Cmas Dünya Rekoru" mesajını paylaştı.

28 Eki 2021 - 11:58 - Spor

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