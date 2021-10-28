Squid Game, Korece diline ilgiyi arttırdı

Yayına girdiği ilk günden itibaren dünyada ve ülkemizde en çok ilgi gören dizilerden biri olan Squid Game, Korece diline olan ilgiyi de artırdı. Korece talepleri 4 kat büyüdü. Dünya çapında yayınlanan ve tam 111 milyon kişiye ulaşarak rekor kıran dizi Squid Game, ülkemizde de popülerliğini kaybetmezken bir yandan Korece diline olan ilgiyi de artırdı.

80'den fazla ülkede Netflix listelerinin ilk sırasına yerleşen Güney Koreli drama dizisi Squid Game, yayına girdiği 17 Eylül tarihinden bu yana Türkiye’de de popüler olmasıyla birlikte Korece talepleri ilk hafta 4 kat büyüme gösterdi. Sonraki haftalarda da toplam talep geçen sene aynı döneme göre yüzde 12, yayınlanmadan önceki döneme göre ise yüzde 17 oranında büyüme gözlemlendi. Gelen taleplerde Korece dizileri altyazısız izleme isteği de dikkat çekti.

Diğer Uzakdoğu dillerine olan talep de benzer şekilde artış göstererek dizinin çıktığı 17 Eylül tarihinden itibaren önceki döneme göre yüzde 13, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 büyüdü.