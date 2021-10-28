28 Eki 2021 - 22:13- Spor G: 28 Eki 2021 - 22:14

MEB, milli sporcuların başvurularını almaya başlıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milli sporcuların beden eğitiminde sözleşmeli öğretmenliğe atama başvuruları, 1-5 Kasım'da alınacağını duyurdu.
MEB, milli sporcuların başvurularını almaya başlıyor mask
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milli sporcuların beden eğitiminde sözleşmeli öğretmenliğe atama başvuruları, 1-5 Kasım'da alınacağını duyurdu.  MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilmesi işlemleri 8-12 Kasım'da yapılacak.

Milli sporcuların beden eğitiminde sözleşmeli öğretmenliğe ilişkin İl Milli Eğitim müdürlüklerindeki işlemleri 23-29 Kasım, atamalar ise 7 Aralık'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

28 Eki 2021 - 22:13 - Spor

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