MEB, milli sporcuların başvurularını almaya başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milli sporcuların beden eğitiminde sözleşmeli öğretmenliğe atama başvuruları, 1-5 Kasım'da alınacağını duyurdu. MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilmesi işlemleri 8-12 Kasım'da yapılacak.
Milli sporcuların beden eğitiminde sözleşmeli öğretmenliğe ilişkin İl Milli Eğitim müdürlüklerindeki işlemleri 23-29 Kasım, atamalar ise 7 Aralık'ta gerçekleştirileceği bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.