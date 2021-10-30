30 Eki 2021 - 12:24- Belediyeler G: 30 Eki 2021 - 12:25

Kahramankazan’da 29 Ekim’de gökyüzünde renk cümbüşü

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Kahramankazan Belediyesi’nce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü ve  ilçenin “Kahraman” unvanı alışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanışının 5. yıl dönümünde düzenlenen “Cumhuriyet Konserleri” büyük bir coşkuya sahne oldu. Havai fişek gösterisiyle gökyüzünde rengarenk görüntüler oluştu.

Kahramankazan’da 29 Ekim’de gökyüzünde renk cümbüşü mask
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Kahramankazan’da Cumhuriyet Konserleri’yle Cumhuriyet coşkusu. Kahramankazan’da 29 Ekim’de gökyüzünde renk cümbüşü

Kahramankazan Belediyesi’nce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü ve  ilçenin “Kahraman” unvanı alışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanışının 5. yıl dönümünde düzenlenen “Cumhuriyet Konserleri” büyük bir coşkuya sahne oldu. Havai fişek gösterisiyle gökyüzünde rengarenk görüntüler oluştu.

Kahramankazan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve ilçenin “Kahraman” unvanı alışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanışının 5. yıl dönümüne özel etkinlikler gerçekleştirdi. Belediye tarafından  düzenlenen Cumhuriyet Konserleri’nde sanatçılar Resul Dindar ve Ankaralı İbocan ilçe halkıyla buluştu. Kahramankazanlılar soğuk havaya rağmen konserlere yoğun ilgi gösterdi. Konserlerde seslendirilen türkü ve şarkılar Cumhuriyet coşkusunu artırırken, ilçe halkı sanatçılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclis üyelerinin, çalınan Ankara havalarıyla oynayan vatandaşlara eşlik etmesi renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar tarafından açılan cep telefonlarının flaşları ise konsere ayrı bir hava kattı.

Gökyüzü rengarenk

Konserlere verilen ara sırasında Kahramankazan Belediyesi’nce belediye binasının en üst katında havai fişek gösterisi düzenlendi. İlçenin her yerinden izlenebilen gösteriyle birlikte renkli dakikalar yaşanırken, Kahramankazan’da gökyüzü rengarenk görüntülere sahne oldu.

İki gururu birlikte yaşıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 29 Ekim tarihinin kendilerine iki ayrı gururu aynı anda yaşattığı için Kahramankazan  için ayrı bir önem taşıdığını söyledi. İlk gururlarının Cumhuriyet’in 98. yıl dönümü olduğunu ifade eden Oğuz, ikinci gururlarının ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinde tüm Türkiye’nin gösterdiği kahramanlığın nişanesi olarak ilçelerine verilen “Kahraman” unvanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanışının 5. yıl dönümü olduğunu kaydetti. Soğuk havaya rağmen alanı dolduran ilçe halkına teşekkür eden Oğuz, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti geleceğe emin adımlarla yürüyecek. Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşayacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, 1071’den bu yana istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

 

30 Eki 2021 - 12:24 - Belediyeler

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