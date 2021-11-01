Anadolu Efes TOFAŞ'ı deplasmanda devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Anadolu Efes, TOFAŞ'a konuk olurken, rakibini 94-107'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelede TOFAŞ ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. İlk periyotta iki takımda etkili bir oyun ortaya koyarken, Bursa ekibi pota altından Cook ve Zubzic ile sayılar buldu. Anadolu Efes’te Sırp oyun kurucusu Micic’in 10 sayısı kaydetti. Bu periyodun galibi ise 26-24’lük skorla TOFAŞ oldu.

İkinci periyot Petrusev’in serbest atışlarıyla başladı ve oyuna 26-26 denge geldi. Karşılıklı basketlerle geçilen çeyrekte ilk 5 dakika geride kalırken, Micic 18 sayıya ulaşmayı başardı. TOFAŞ’ta ise alev alan isim Kasey Shephard’dı. Periyodun son bölümlerinde Zubzic bir kez daha sahneye çıkarken, Micic ise 20 sayıya geldi ama soyunma odasına 58-53’lük üstünlükle giden taraf TOFAŞ oldu.

Üçüncü periyotta ilk basketler TOFAŞ’tan Cruz’un serbest atışlarından geldi. Anadolu Efes ile Beaubois’in sayılarıyla maça tutundu. TOFAŞ’ın hücumlardan boş döndüğü dakikalarda sahneye çıkan isim Anadolu Efes’te Petrusev oldu. Nefesleri kesen mücadele sonunda final periyoduna Cruz’un olağanüstü 3’lüğüyle TOFAŞ 79-78 önde girdi.

Son çeyreğe ise Anadolu Efes’ten Beaubois’un faul atışıyla girildi. Bu baskete TOFAŞ’tan yanıt ise Emre Tanışan’ın üçlüğüyle geldi. Bursa temsilcisi 2 dakika 25 saniyede 4 faul hakkını doldururken, Anadolu Efes de sayı üretmeye devam etti. Çeyreğin yarısı geride kalırken, Sheppard’ın basketi skoru 86-88’e getirdi. Son bölümde TOFAŞ pota altı ve dış atışlardan boş dönerken, Anadolu Efes ise farkı açmaya başladı. (86-96) Set hücumlarından ziyade bireysel zorlamalarla sayı arayan Mavi Yeşilliler farkı eritemeyince Anadolu Efes karşılaşmadan 94-107 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes’ten 26 sayıyla Micic oldu. TOFAŞ’tan Zubzic 21 sayı kaydetti. TOFAŞ’tan Muhsin Yaşar ve Tomislav Zubzic ile Anadolu Efes’ten Petrusev 5’er faulle oyun dışında kaldı.