Aslan evinde Gaziantep'i devirdi

Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'la geçmeyi başardı. Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray NEF Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı Kırmızılılılar rakibini 45+3'te 73'te Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Aslan bu galibiyetle puanını 20'ye çıkardı. Gaziantep FK, 3 puan hasretini 3 maça çıkarıp 12 puanda kaldı.