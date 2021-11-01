01 Kas 2021 - 00:54- Spor G: 01 Kas 2021 - 00:55

Aslan evinde Gaziantep'i devirdi

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Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'la geçmeyi başardı.
Aslan evinde Gaziantep'i devirdi mask
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Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'la geçmeyi başardı. Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray NEF Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı Kırmızılılılar rakibini 45+3'te 73'te Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Aslan bu galibiyetle puanını 20'ye çıkardı. Gaziantep FK, 3 puan hasretini 3 maça çıkarıp 12 puanda kaldı.

01 Kas 2021 - 00:54 - Spor

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