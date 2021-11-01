Aslan evinde Gaziantep'i devirdi

Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'la geçmeyi başardı. Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray NEF Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı Kırmızılılılar rakibini 45+3'te 73'te Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu.
Aslan bu galibiyetle puanını 20'ye çıkardı. Gaziantep FK, 3 puan hasretini 3 maça çıkarıp 12 puanda kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.