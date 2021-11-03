Bergüzar Korel kızını kucağına aldı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne oldu. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin, Ali ve Han'dan sonra üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çift, dünyaya gelen bebeklerinin adını Leyla koydu.

Hamileliğini rahat geçiren ve Maslak'ta özel bir hastanede doğum yapan Bergüzar Korel'i, eşi Halit Ergenç yalnız bırakmadı. Ergenç'e hastanede çocukları Ali ve Han eşlik etti.