Bergüzar Korel kızını kucağına aldı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne oldu. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin, Ali ve Han'dan sonra üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çift, dünyaya gelen bebeklerinin adını Leyla koydu.
Hamileliğini rahat geçiren ve Maslak'ta özel bir hastanede doğum yapan Bergüzar Korel'i, eşi Halit Ergenç yalnız bırakmadı. Ergenç'e hastanede çocukları Ali ve Han eşlik etti.
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne oldu. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin, Ali ve Han'dan sonra üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çift, dünyaya gelen bebeklerinin adını Leyla koydu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.