Seymenler'den KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü'ye ziyaret. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan'ın dernek yöneticileri ve Seymenler ile birlikte KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'ye gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde; iki ülkenin köklü tarihi kültürel bağların daha da güçlendirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, beraberindeki yöneticilerden ve Seymenlerden oluşan heyet ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette; iki ülkenin köklü tarihi kültürel bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yakın zamanda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda tekrar seçilerek güven tazeleyen Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan'a ziyarette, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Ağa Kurt, Yakup Odabaşı, Gürcan Maden, Kadir Çimen ile Seymen Divanı Üyesi Yılmaz Özdemir ve Çınar Seymen Şinasi Yüney eşlik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği binasında gerçekleşen ziyaret süresince Seymenler ilgi odağı oldu. Büyükelçi Köprülü Ankara Kulübü Derneği Seymenlerinin Ankara'nın geleneksel kültürel değerlerini içeren çalışmalarını büyük bir gururla takip ettiklerinden övgüyle bahsederek; “Özel günlerde etkinlikler için yılda kaç kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına gidildiğini” sormasının ardından alınan cevap üzerine, Ankara Kulübü Seymenlerini sık sık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmek istediklerini ifade etti. Büyükelçi Köprülü, konuşmasının devamında Kıbrıs Türkünün haklı davasının tarihsel sürecini de ziyaretçilerine anlattı.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkan Dr. Metin Özaslan ise Ankara Kulübü Derneği’nin tarihi, kuruluş amacı ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anavatan Türkiye için öneminden bahsetti.

Karşılıklı bilgi alışverişi, öneriler ve değerlendirmeler şeklinde geçen görüşme; Genel Başkan Dr. Metin Özaslan ile Büyükelçi Kemal Köprülü arasında iki ülke ilişkileri üzerine sohbet ile devam etti.

Ziyaretin son bölümünde Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Büyükelçi Kemal Köprülü’ye, Seymen heykeli ve Başkent dergisi takdiminde bulundu.