Trendyol, yüz binlerce satıcısıyla yılın en büyük kampanyalarına hazır

Trendyol’un Kasım kampanyaları için geri sayım başladı. Trendyol yılın en büyük kampanyaları olan “Süper İndirim Günleri” ve “Efsane Günler” ile milyonlarca ürünü avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluştururken, satıcılarının da işlerini büyütmelerine katkı sağlayacak. Trendyol, ayrıca kampanya döneminde artan iş hacmine yönelik olarak 3 bini aşkın ek istihdam yarattı.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştireceği büyük kampanyalarıyla Kasım ayını alışveriş şölenine dönüştürecek. Trendyol, “Süper İndirim Günleri”, “Efsane Günler” kampanyaları ile cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya milyonlarca ürünü avantajlı fiyatlarla sunacak. Platform, bu yıl ilk kez Hızlı Market, Yemek ve ikinci el uygulaması Dolap’a özel kampanyaları da müşterileriyle buluşturacak.

3 bini aşkın ek istihdam

Yüz binlerce satıcısı, operasyon ve dağıtım ekipleri, kargo şirketleri ve çalışanlarıyla beraber Kasım kampanyalarına hazırlanan Trendyol, ağırlıkla operasyonda görev alacak 3 bini aşkın kişiye ek istihdam da sağladı. Müşteri memnuniyetini odağına alan, satıcılarıyla birlikte büyüme hedefleri ortaya koyan Trendyol, bu Kasım’da da yarattığı ek istihdam ve yenilikçi uygulamalarıyla hem satıcılarına hem müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatmayı hedefliyor.

Trendyol kasım kampanyaları esnaf ve KOBİ’yi büyütüyor

Geçtiğimiz Kasım’da rekor kırarak satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artıran Trendyol satıcıları Türkiye’nin dört bir yanına 60 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Ziyaret sayısı 1,5 milyara ulaşan Trendyol’da kampanyanın son günü olan cuma akşamında ise anlık olarak 1,85 milyon müşterinin platformda buluşmasıyla yine bir rekora imza atıldı.

Trendyol’un teknoloji, eğitim, pazarlama ve finansman gücüyle her zaman yanında olduğu yüz binlerce esnaf ve KOBİ, bu yıl da alışveriş şölenine hazır. Trendyol, yüz binlerce satıcının ürünlerini Türkiye’nin 81 ilinden milyonlarca müşteriyle buluşturacak, Türkiye ekonomisinin can damarı olan esnaf ve KOBİ’lerin işlerini büyütmelerine ve ülke ekonomisine katkısını sürdürecek.

Trendyol İş Ortağım Zirvesi’nde satıcılarla buluştu

Trendyol, bu yıl ikincisi gerçekleştirdiği İş Ortağım Zirvesi ile büyük Kasım kampanyalarından önce satıcılarıyla bir araya geldi. Geçmişten bugüne Türkiye'de ve dünyada e-ticaret rakamlarının değerlendirildiği buluşmada satıcılarla e-ticaretin geleceğiyle ilgili veriler paylaşıldı. Trendyol'daki satış süreçleri ve iş ortaklarına sunulan avantajların da aktarıldığı zirvede satıcıların kampanya dönemini daha etkin geçirmesi ve satışlarını artırabilmesi için ipuçları verildi. Buluşmada ünlü oyuncu Eser Yenenler'in katılımıyla Kasım ayı Star Ödülleri verildi.