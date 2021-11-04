Eşi kocasını kiraladı! İşinde Patlama Oldu....

Tam 18 yıldır aralıksız sahnelerde olan Mehmet Çevik, müzik kariyerinde bir ilke imza atarak, bu kez eşi Gizem Çevik için sahneye çıktı. Bursalı ünlü sanatçı Mehmet Çevik, organizatör olmaya karar veren eşi Gizem Çevik'in ilk etkinliği olan Kadınlar Matinesi'nde sahne aldı.

Eşinin organizatör olmaya karar vermesi üzerine kendisine tam destek veren sanatçı, Gizem Çevik’in düzenlendiği Kadınlar Matinesi’nde dinleyicisiyle buluştu. Kadınlara coşku dolu bir gece yaşatan Mehmet Çevik, “Bu gece sevgili eşimin organizasyonuyla sahnedeydim. Yani bu kez kendisi beni kiralamış oldu” diyerek espri yaptı.

Sahne hayatındaki başarısını özel hayatındaki mutluluğuna borçlu olduğunu söyleyen Mehmet Çevik, “Sevgili eşim tanıştığımız ilk günden beri her zaman yanımda ve en büyük destekçim. Organizasyon işleriyle ilgilenmek istemesi üzerine bu kez de ben ona destek olmak istedim. Bu gece patronum o...” dedi. Her Salı gecesi Mehmet Çevik’le Bursa’da kadınlar matinesi eğlencesinin devam edeceğini söyleyen Gizem Çevik, eşiyle artık iş hayatında da birlikte olacaklarını belirtti.