Hidayet Türkoğlu güven tazeledi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçildi.Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi. 5 yıldır başkanlık görevini yürüten Türkoğlu'nun rakipleri Harun Erdenay ve Erman Kunter'di. 171 delegenin 108'inin oyunu alan Türkoğlu'nu adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oyda kaldı.

Genel kurul sonrasında yeniden göreve gelen Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Basketbol Federasyonu yönetimine, bizi bir dönem daha seçen değerli camiamıza gönülden teşekkür ederim. Ekibimle önümüzdeki 3 yıl yine büyük bir azim ve heyecanla çalışacağımızın sözünü veriyorum. Basketbolumuzu hep birlikte en iyi yerlere çıkartacağız" ifadelerini kullandı.