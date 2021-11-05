A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte O İsimler...

Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu ilk kez kafileye dahil edildi. 24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

KALECİ: Uğurcan Çakır - Ersin Destanoğlu - Sinan Bolat

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

FORVET: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun