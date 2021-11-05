05 Kas 2021 - 17:31- Spor G: 05 Kas 2021 - 17:32

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte O İsimler...

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Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte O İsimler... mask
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Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu ilk kez kafileye dahil edildi. 24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

KALECİ: Uğurcan Çakır - Ersin Destanoğlu - Sinan Bolat

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

FORVET: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun

05 Kas 2021 - 17:31 - Spor

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