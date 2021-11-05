A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte O İsimler...

Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu ilk kez kafileye dahil edildi. 24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
KALECİ: Uğurcan Çakır - Ersin Destanoğlu - Sinan Bolat
DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
FORVET: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.