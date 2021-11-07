Milyarder Musk sordu: "Satayım mı, satmayayım mı?"

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın tepe yöneticisi Elon Musk sosyal medya hesabından 62,5 milyon takipçisine düzenlediği ankette, Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sordu.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından halk oyu yoklaması yaptı. Herhangi bir yerden maaş ya da ikramiye almadığının altını çizen Musk, "Sadece hisselerim var ve vergilerimi ödeyebilmemin tek yolu hisselerimi satmak" yorumunda bulundu. Musk, Demokratların önerdiği "milyarder vergisi" ne atıfta bulunarak hisselerinin yüzde 10'unu satmayı düşündüğünü belirterek anket başlattı.

Musk sosyal medya anketinin sonucu ne çıkarsa çıksın uygulayacağını belirtti. Anket kısa süre içerisinde 2 milyona yakın cevap alırken katılımcıların yüzde 55'i hisselerini satması yönünde oy kullandı. Anket bu akşam (7 Kasım Pazar) Türkiye saati ile 23:00'te sona erecek.