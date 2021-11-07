07 Kas 2021 - 19:43- Magazin G: 07 Kas 2021 - 19:44

Tuğba Ekinci, canlı yayında Cem Yılmaz'a 'turşu' dedi!

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Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, hem Serenay Sarıkaya’yı hem de Cem Yılmaz’ı canlı yayında yerden yere vurdu.İSTANBUL (İGFA) Televizyond
Tuğba Ekinci, canlı yayında Cem Yılmaz'a 'turşu' dedi! mask
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Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, hem Serenay Sarıkaya’yı hem de Cem Yılmaz’ı canlı yayında yerden yere vurdu. Televizyonda canlı yayınlanan magazin programında yorumculuk yapan Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya yeni aşkı Umut Evirgen görüntüleri ekrana geldiğinde Cem Yılmaz için demediğini bırakmadı.

“Bu ne ya kendinden yaşça büyük bir adama hiç gerek yoktu" diyen Ekinci, "Cem Yılmaz turşu olmuş adam ile senin ne işin var? Bu ilişki senin kariyerini bitirdi. Baban yaşında bir adam sana hiç yakıştı mı? Sen Kerem Bursin ile ne güzel bir birinize yakışıyordunuz?
Ondan sonra turşu gibi bir adam ile senin ne işin var Seranay" dedi.

Programda hızını alamayan Ekinci, "Bu kız kendini bozuk para gibi harcıyor" diyerek, "Ben Tuğba Ekinci'yken sevgilisini bırak, kuklası olmam. Ona zerre kadar güvenmem. Serenay bizim evimize giren temiz bir kız. Genç gence yakışır" diye konuştu.

# Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz

07 Kas 2021 - 19:43 - Magazin

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