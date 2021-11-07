07 Kas 2021 - 19:46- Siyaset G: 07 Kas 2021 - 19:47

Lütfü Türkkan görevinden istifa etti!

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Bir şehit yakınına küfür ettiği haberleriyle gündeme gelen Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle 'grup baş
Lütfü Türkkan görevinden istifa etti! mask
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Bir şehit yakınına küfür ettiği haberleriyle gündeme gelen Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle 'grup başkanvekilliği' görevinden istifa etti. Meral Akşener'in genel başkanlığındaki İYİ Parti'nin Meclis Grubu, Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın durumunu görüşmek üzere yarın toplanacağı yönündeki haberlerin sonrasında Türkkan, grup başkanlığı görevinden istifa etti. İstifanın, Akşener'in talebiyle gerçekleştiği belirtildi.

"GÖREVDEN ALMA YOK, İSTİFA VAR!"

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada; "Grup Başkanvekilimiz Sayın Lütfü Türkkan tarafından sunulan 6 Kasım 2021 tarihli istifa dilekçesi işleme alınmış ve Grup Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda istifa ile boşalan GrupBaşkanvekilliği seçimi için parti grubumuzun 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14.00'te toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır. Çeşitli platformlarda yazılıp konuşulanların aksine, herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp, Sayın Lütfü Türkkan'ın bize ulaşan dilekçesinde de belirtildiği gibi, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti Meclis Grubu'nun yarın saat 14.00'te yapılacak toplantı sonrası alınacak kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi, İYİ Parti'nin Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyi Tahir Gümren'in "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar" sözleriyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstermesi üzerine Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Gümren'in yanına gelerek "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak küfür etmişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Milletimize arzımdır" notuyla paylaştığı videolu açıklama ile ilgili yaşanan olaylardan ötürü özür dilemişti.

07 Kas 2021 - 19:46 - Siyaset

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